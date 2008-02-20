Джейми Реднапп: «Де Брюйне – лучший игрок АПЛ с большим отрывом»

Экс-футболист Джейми Реднапп высказался относительно игры полузащитника Кевина де Брюйне в этом сезоне.

«Когда он на поле, Кевин на голову выше всех остальных. Не думал, что [уровень] можно перебить, но де Брюйне поднимает планку еще выше.

Ощущение, будто вокруг него силовое поле – у него не отнимают мяч. Его потрясающие пасы всегда вскрывают оборону.

Игра бельгийца без мяча также находится на другом уровне. Он не попал в команду года, но для меня Кевин – игрок года.

В соперниках ван Дейк, проводящий потрясающий сезон, Хендерсон, игрой которого я восхищаюсь, даже Мане. Но посмотрите на цифры. Де Брюйне сделал 20 голевых передач (17 ассистов в АПЛ – прим. Sports.ru), что намного больше, чем у других.

Сейчас он лучший игрок Англии с большим отрывом», – сказал Реднапп в интервью Sky Sports.

Де Брюйне делал 16+ голевых передач в 3 из 4 последних сезонов АПЛ