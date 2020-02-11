Геркус о трансфере Дзюбы в «Локо»: «Его зарубил совет директоров. Игрок был согласен, «Зенит» тоже»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе нападающего Артема Дзюбы.

«Семин был не против варианта с Набабкиным, с ЦСКА не договорились. Был еще вариант с Новосельцевым, но он не прошел медосмотр. Понятное дело, хотел Еременко. Обратился по нему заранее – примерно за год. Я ему ответил: «Давайте ближе к делу поглядим».

Дзюбу он тоже хотел. Его, кстати, «зарубил» совет директоров. Мы с Семиным были за, остальные – против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым.

Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вел переговоры, игрок был согласен, «Зенит» тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул.

У него была беременная супруга, он опасался переезда и мялся до последнего. Мы два дня разговаривали уже после согласованного контракта.

Я уже по жене работал, рассказывал, что Москва – безопасный город, красивый очень, замечательные люди, медицина на высоте. Мы еще в отеле таком сидели в Риме – De Russi, он сделан в русском стиле. Говорил ей: «У нас в России вот прямо как в этом отеле». Если жена не хочет, это страшная вещь.

Но в итоге уговорили, приставили к ней потом специального человека, который устраивал быт, возил ее по клиникам. Нам очень повезло, что Эдер согласился, потому что он на тот момент был нашим последним вариантом на позицию форварда. Мы же тогда еще не знали, что Фарфан будет форвардом. Юрий Палыч искал ему позицию на поле, тогда он больше в защите играл, справа», – сказал Геркус.

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