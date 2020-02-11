Геркус о Семине: «В 2016-м он говорил: «Фарфан в жизни не заиграет!» А я ему: «Бассогог ваш фуфло»

Бывший генеральный директор Илья Геркус вспомнил о работе с тренером клуба Юрием Семиным.

«На совете директоров мы с ним сидели обычно друг рядом с другом, он слева от меня. Не стоит его демонизировать, он нормально себя вел.

Сидит и аккуратно так: «Не надо нам чемпионскую команду ослаблять». Говорю: «Юрий Палыч, ну допустим, не будем. Что делаем тогда? Никого не покупаем?» Он в ответ: «Ну нет, усиливаться надо». Но так же не бывает. Спорили, конечно, не соглашались. У него своя правда, у меня своя.

Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу. Вы неправильно представляете наши отношения. Конечно, ему нужно было оттеняться в прессе, но мы нормально общались. Вместе летали на матчи, жили в отелях, на сборах, сидели за одним столом, игроков обсуждали. По-разному бывало.

Зимой 2016 года было горячо. Он говорил мне: «Да Фарфан никогда в жизни не заиграет!» А я ему: «Юрий Палыч, да это Бассогог ваш фуфло, а с Фарфаном все будет в порядке!»

У нас выбор был: Бассогог или Фарфан. Но за Бассогога «Ольборг» заломил 4 млн евро, потому что там уже китайцы были на горизонте», – рассказал Геркус.

В феврале 2017 года камерунский полузащитник Кристиан Бассогог, которым интересовался «Локомотив», перешел в «Хэнань Цзянье».