Тренер вратарей «Спартака»: «Карьера Акинфеева уже идет на спад. Сафонов и Дюпин сильнее»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки назвал лучших голкиперов чемпионата России.

– Если не брать киперов «Спартака», кого бы вы еще отметили в РПЛ?

– Сафонов из — хороший парень. Он одного возраста с Макси [Максименко], проводит хороший сезон. Думаю, он очень талантлив.

Еще назову этого парня – блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлен тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Матч с был первым для нашего штаба в России, и, готовясь к игре, я был впечатлен вратарем казанцев.

– Вы не назвали Акинфеева.

– Ну, ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провел много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идет на спад.

В кубковом дерби он сделал отличный сэйв после удара Тила, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день, – сказал Урванчки.

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