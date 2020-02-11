Артем Дзюба: «Агенты в России – это зло. По факту они не помощники, с футболистами – только из-за денег»

Форвард Артем Дзюба рассказал о своем отношении к футбольным агентам в России.

«Я сейчас наживу врагов, но агенты в России — это зло. По факту они тебе не помощники. Агент должен быть старшим братом, старшим другом, отцом, который за тебя до конца.

Не знаю, как в мире, но в России 99,9% агентов с тобой только тогда, когда у тебя все хорошо. Когда ты на плаву – они с тобой, лучшие друзья. А как только у тебя проблемы – агенты исчезают.

У них еще 60-70 футболистов — из-за одного Дзюбы они не пойдут против системы или клуба. Все агенты в России с футболистами только из-за денег.

Но без них [агентов] в России тоже никуда, молодой парень сам ведь не будет звонить в клубы и напрашиваться», — сказал Дзюба в прямом эфире в инстаграме генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

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