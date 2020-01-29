Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение игроков отказаться от 40 процентов зарплаты в связи с приостановкой сезона.

– Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу.

Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов – ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!

– Будет ли доигран сезон?

– Не знаю, не знаю... Сегодня как раз пройдут консультации с УЕФА. Но большие клубы боятся потерять спонсорские контракты. А для нас спонсорский контракт с телевидением – погрешность... Не знаю, как все будет развиваться. Пока просвета до мая не видно... – сказал Федун.

Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов