Четыре игрока «Барсы» не соглашались на урезание зарплаты. Их убедили личным разговором

Стало известно, как игроки «Барселоны» пришли к решение о согласии на урезание зарплаты на 70%.

По информации Diario Sport, капитаны клуба ( , Жерар Пике и другие ветераны) сразу согласились на это и донесли информацию до партнеров.

Изначально идею не поддержали лишь четверо футболистов, но после личной беседы с руководством, на которой им рассказали, куда будут направлены средства, согласились и они.

Кто это был, не уточняется. Также сообщается, что эта мера помогла сплотить коллектив.

Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара

Зарплаты игроков «Барсы» сократятся более чем на 70%