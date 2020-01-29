Жозеп Бартомеу: «Месси с первого дня говорил, что зарплату нужно снизить»

Президент «Барселоны» рассказал об обстоятельствах снижения зарплаты игрокам первой команды на фоне пандемии коронавируса.

«Модель «Барселоны» не подвергается риску, клуб не управляется плохо. Просто снижение было необходимо.

Месси с самого первого дня, когда мы начали это обсуждать, говорил, что зарплату необходимо снизить.

Согласие на понижение – это жест, который демонстрирует преданность футболистов клубу.

Мы были бы безответственными руководителями, если бы не пошли на снижение зарплат. Экономическая ситуация сложная, нужно было принять все меры для защиты клуба.

Клуб ничем не рисковал. Это один из самых больших клубов мира, который все время расширяется. Пришлось адаптировать расходы к доходам, которые теперь были сокращены. Мы вернемся к началу», – заявил Бартомеу.

Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара

Зарплаты игроков «Барсы» сократятся более чем на 70%