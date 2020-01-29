Денис Глушаков: «Забью 100 голов и закончу. Еще и в центре защиты планирую поиграть»

Полузащитник Денис Глушаков высказался о будущем.

- Недавно вы забили 55-й гол в своей карьере. Какую планку перед собой ставите?

– Ну конечно - 100. Забить и закончить (смеется).

- Это сколько же вы планируете еще играть?

– А я старый что ли? Я же говорил, что еще молодой и перспективный. Помните, в каком возрасте Игнашевич играл на чемпионате мира?

- В 38 лет.

– А мне 33. Возраст Христа. Я только начинаю. Сегодня действую в центре поля, а на закате карьеры еще планирую поиграть в центре обороны. Ну а что? Это дефицитная позиция в России. Так что пусть ребята не расслабляются, тренируются. Я никуда уходить не собираюсь (улыбается), – сообщил Глушаков.