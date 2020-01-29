Федун о снижении зарплат в РПЛ: «Мы сидим и ждем. Идут совещания на уровне РФС»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном снижении зарплат игроков РПЛ в условиях пандемии коронавируса.
– Во многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам. Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как дела в «Спартаке»?
– Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев.
– Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как вы считаете, на сколько надо срезать зарплаты?
– Мы сидим и так же ждем, – сказал Федун.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ могут сократить зарплаты игроков на 30-50%, если сезон не будет доигран.
Из-за обвала рубля клубы РПЛ уходят от зарплат в евро и закрепляют особый курс. Это нормально?