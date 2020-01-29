Клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не доиграют

Клубы РПЛ обсуждают дальнейшие шаги в связи с приостановкой чемпионата в связи с пандемией коронавируса, сообщает журналист Сергей Егоров.

В частности, рассматривается возможность урезания зарплат футболистов на 30-50% в том случае, если чемпионат доигран не будет.

«Шанс на то, что доиграют, – есть. Вероятная дата – 15 мая. Это важно, потому что в ином случае идет невыполнение по коммерческим договорам. Есть ориентир на Европу – там ситуация намного хуже, чем в России, но есть настрой доиграть.

Шанс на то, что не доиграют, будет увеличиваться по мере поступления негативных новостей по вирусу. Полагаю, что как минимум 6-8 клубов сейчас будут не против остановки чемпионата.

Полагаю, что и в РФС, и в РПЛ думают над негативным сценарием остановки – в плане распределения мест (вылет, еврокубки). Возможно, поручения подготовить предложения уже даны.

Возможно, нас ждет уже завтра вал самых разных мнений – я бы ориентировался на слова Григория Иванова по остановке/продолжению чемпионата. Возможно, он выразит мнение большинства – тех, кто не в зоне вылета и не в топ-5», – написал Егоров.

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