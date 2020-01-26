Депутат Лебедев: «Игроки клубов РПЛ должны добровольно пойти на снижение зарплат»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Государственная дума Краснодар Игорь Лебедев депутат кризис Чемпионат.com деньги коронавирус Футбол

Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что клубы РПЛ должны снизить зарплаты игрокам на время пандемии коронавируса.

«Снизить зарплату игрокам — это абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба.

В приказном порядке мы не можем этого сделать, потому что все-таки государство не влияет на политику в РФС, и не может вмешиваться в ее деятельность.

По примеру европейских грандов наши футболисты должны согласиться, потому что клубы, сегодня, не имея доходов, вынуждены платить налоги, зарплаты футболистам. А ведь ничего не происходит — игр нет, доходов нет, стадионы закрыты, атрибутика не продается.

Федун абсолютно прав в том, что надо принять какое-то решение в РФС и порекомендовать клубам и футболистам обратить на эти рекомендации внимание.

Решение может быть о снижении зарплаты на период каникул из-за пандемии от 30% до 50%. Игроки должны пойти на это», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран.

Депутат Лебедев о вирусе: «Президенту надо было предложить игрокам дать немножко денег на поддержку российского здравоохранения»

Из-за обвала рубля клубы РПЛ уходят от зарплат в евро и закрепляют особый курс. Это нормально?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья