Депутат Лебедев: «Игроки клубов РПЛ должны добровольно пойти на снижение зарплат»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что клубы РПЛ должны снизить зарплаты игрокам на время пандемии коронавируса.

«Снизить зарплату игрокам — это абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба.

В приказном порядке мы не можем этого сделать, потому что все-таки государство не влияет на политику в РФС, и не может вмешиваться в ее деятельность.

По примеру европейских грандов наши футболисты должны согласиться, потому что клубы, сегодня, не имея доходов, вынуждены платить налоги, зарплаты футболистам. А ведь ничего не происходит — игр нет, доходов нет, стадионы закрыты, атрибутика не продается.

Федун абсолютно прав в том, что надо принять какое-то решение в РФС и порекомендовать клубам и футболистам обратить на эти рекомендации внимание.

Решение может быть о снижении зарплаты на период каникул из-за пандемии от 30% до 50%. Игроки должны пойти на это», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран.

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Из-за обвала рубля клубы РПЛ уходят от зарплат в евро и закрепляют особый курс. Это нормально?