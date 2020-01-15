Уткин о минусах работы комментатором: «Ты не можешь составить компанию в кино – у тебя Лига чемпионов сраная»

На второй лекции «Академии футбола»: «Как мы говорим о футболе» Василий Уткин рассказал о главном, по его мнению, минусе работы комментатора.

«Работа по выходным. Это означает, что ты не ходишь на дни рождения, которые у всех приурочиваются к выходным – это зависит от кучи внешних обстоятельств. Дни рождения родственников, твоих подруг – ты вообще живешь в другом режиме. Мало того, ты не можешь составить компанию людям, которые идут в кино – тоже бывает часто по выходным. Или по вечерам, после работы, а у тебя Лига чемпионов сраная. Может быть даже хорошая – может, «Реал» – «Барселона».

В итоге – не из-за этого, но в частности – я живу сам по себе, бирюком таким, и получаю большое удовольствие в результате. Но я не нашел, в частности и поэтому тоже, способы жить с кем-то и делить с кем-то такую странную жизнь.

Это правда сказывается на отношениях с близкими людьми. Не в хорошую или плохую сторону, а в том, что ты не можешь к ним приноровиться – ты все время где-то немножечко в стороне», – сказал Уткин.

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