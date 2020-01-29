Кандидатуру Кокорина рассмотрели на совете директоров «Локомотива» («СЭ»)

«Локомотив» интересуется форвардом «Зенита» Александром Кокориным, выступающим за «Сочи» на правах аренды.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», сейчас нельзя говорить о конкретных цифрах и договоренностях с 29-летним игроком.
Сегодня состоялся совет директоров «Локомотива», где обсуждалась кандидатура Кокорина и его возможный переход в московский клуб.
По данным источника, «Локомотив» не намерен вступать в договоренности без предварительного согласования и не пойдет на конфликт с кем-либо, в том числе с «Зенитом». Поэтому ситуация не будет развиваться быстро, а потребует урегулирования вопроса на всех уровнях.
Отмечается, что «Зенит» вряд ли будет заинтересован в продлении контракта с Кокориным после череды событий последних месяцев. Но трансфер в «Локомотив» будет возможен только после одобрения наверху, что исключает поспешное решение вопроса.
Ранее появилась информация о том, что Кокорин договорился с «Локомотивом» и получит не менее 9 миллионов евро за 3 года.
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