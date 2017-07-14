Брат экс-хавбека «Аякса» Нури: «Аппи больше не в коме, он очнулся, ест, чихает, улыбается»

У бывшего полузащитника Абдельхака Нури, впавшего в кому летом 2017 года, наметились улучшения.

22-летний голландец может находиться в инвалидной коляске и реагировать, как сообщили его родственники в программе De Wereld Draait Door на NPO 1.

«Он давно не был дома, но сейчас, когда он вернулся, он чувствует себя лучше, чем в больнице. Он знает, где он находится, он вернулся в привычную среду, он со своей семьей.

Аппи больше не в коме, он очнулся. Он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Но он не встает с кровати, он к ней прикован и все еще сильно зависит от нас.

В хорошие дни Абдельхак может общаться, например, давать утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, для него спорт высших достижений.

Мы разговариваем с ним так, словно он здоров. Мы вовлекаем его в свои разговоры, смотрим с ним футбол, он смотрит. Замечаем, что ему нравится – он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это здорово, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку», – цитирует брата Нури, Абдеррахима, Voetbal International.

«Может ли он выздороветь? Мы верим в чудо. Это тяжелое испытание для нас, но мы продолжим бороться и приложим все усилия.

Хотим, чтобы Аппи поправился. Мы должны заботиться о нем как можно лучше», – приводит слова отца Нури, Мохаммеда, De Telegraaf.

Напомним, что в июле 2017-го во время контрольного матча с «Вердером» Нури потерял сознание. Ему оказывали помощь 15 минут, после чего на вертолете отправили в госпиталь. Врачи диагностировали сильную аритмию – резкое изменение частоты сердечных сокращений.

У Абдельхака были выявлены необратимые повреждения мозга. По прогнозам врачей на тот момент, футболист никогда не сможет ходить, говорить, узнавать людей и даже есть.

Летом 2018 года «Аякс» признал вину в деле Нури, согласившись, что помощь, оказанная игроку на поле в Австрии, была недостаточной. В августе того же года стало известно, что Нури открыл глаза и может общаться с семьей.

Еще одно чудо – «Аякс» забил на 34-й минуте. Под этим номером играл Аппи Нури

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