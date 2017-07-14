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    20-летний игрок «Аякса» Нури, вероятно, никогда не сможет ходить, говорить и узнавать людей

    Теги высшая лига Голландия Аякс происшествия Абдельхак Нури

    Врачи оценивают состояние полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, который на прошлой неделе потерял сознание во время товарищеского матча, как очень тяжелое. 

    У игрока выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга.

    Его старший брат Абдеррахим сообщил, что Нури, вероятно, никогда не сможет ходить, говорить, есть и узнавать людей. 

    «Мы не сдаемся. Вера учит нас принимать неизбежное, мы молимся за его выздоровление. Жизнь человека является временной здесь и вечной в дальнейшем», – сказал Нури-старший.

    20-летний футболист потерял сознание во время игры с «Вердером» – как сообщали врачи, у него возникли проблемы с сердцем. Вскоре игрока ввели в искусственную кому. 

    Нури провел 45 матчей за молодежную команду «Аякса», забив 11 мячей. За основу амстердамцев он сыграл 9 раз.

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