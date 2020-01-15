планирует сменить тактику в переговорах о трансфере нападающего из «ПСЖ».

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб постарается подписать Неймара, несмотря на кризис, который может возникнуть из-за вспышки коронавируса.

Однако «Барселона» хочет отказаться от идеи использования правила ФИФА, по которому Неймар может расторгнуть контракт с .

Речь идет о статье регламента ФИФА номер 17, которая позволяет футболисту расторгнуть контракт с клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных, как в случае с бразильцем. Для этого игроку должно быть 28 лет и более, и он должен провести три года в клубе. Неймар летом будет соответствовать данным критериям.

Каталонский клуб планирует договориться с парижанами о переходе в бразильца, используя традиционные методы.

С точки зрения «Барселоны», использование этого пункта из правил может быть рискованным. Кроме того, подобная ситуация может стать прецедентом среди топ-клубов: в «Барсе» опасаются, что кто-то из нынешних игроков команды может также воспользоваться этим правилом.

В «ПСЖ» знают, что «Барса» готова осуществить трансфер Неймара. Кроме того, во французском клубе осознают, что бразилец очень хочет перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара за 150 млн евро.

В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 15 матчей в Лиге 1, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.