Трент о выборе между Месси и Роналду: «Месси. У «Барсы» схожие с «Ливерпулем» ценности»

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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Месси или Роналду?

– Для меня – Месси.

– Любимая команда, кроме «Ливерпуля»? Болеете за шотландские клубы?

– Я болел за «Селтик» в детстве, но сейчас, из-за некоторых связей (бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавляет «Рейнджерс»), я, наверное, нейтрален.

Но я бы сказал, что моя любимая команда среди остальных – «Барселона». Мне кажется, у них схожие с «Ливерпулем» ценности и убеждения, – сказал Александер-Арнолд.

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