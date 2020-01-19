Трент о выборе между Месси и Роналду: «Месси. У «Барсы» схожие с «Ливерпулем» ценности»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
– Месси или Роналду?
– Для меня – Месси.
– Любимая команда, кроме «Ливерпуля»? Болеете за шотландские клубы?
– Я болел за «Селтик» в детстве, но сейчас, из-за некоторых связей (бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавляет «Рейнджерс»), я, наверное, нейтрален.
Но я бы сказал, что моя любимая команда среди остальных – «Барселона». Мне кажется, у них схожие с «Ливерпулем» ценности и убеждения, – сказал Александер-Арнолд.