Максим Дюков: «Чалов действительно хочет в Англию, в «Челси» – это его мечта»

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему прошлым летом сорвался трансфер форварда в «Кристал Пэлас».

– Кто реально хотел купить Федора Чалова?

– Только . Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе (по информации агента Чалова, англичане предлагали 25 миллионов фунтов. – Прим.). Но ты же понимаешь: никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно.

У меня было несколько хороших вариантов замены в рукаве. С учетом того, что Федя забил 15 голов и в моменте стал лидером атаки, нам нужно было бы брать пару напов, чтобы не потерять в качестве и минимизировать риски, имея задачу вернуться в ЛЧ.

Федя действительно хочет в Англию, в – это его мечта. Кто еще мог бы уехать? Большинство футболистов ЦСКА заиграет в Европе, тот же Жора Щенников где-нибудь в Испании будет бороздить бровку с закрытыми глазами, – сказал Дюков.

«Кристал Пэлас» действительно предлагал за Чалова 25 млн фунтов, но клуб не отпустил – возможно, из-за ВЭБа