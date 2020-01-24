Кокорин предложил 100 тысяч рублей за футболку Джикии. Деньги пойдут на лечение ребенка

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион.
Начальную цену за элемент формы защитник установил в размере восьми тысяч рублей.
«Первый лот! Игровая футболка сезона-2019/20! Стартовая цена – 8000 (каждый шаг 1000 рублей).
Аукцион продлится до 22:00 сегодняшнего дня! В 22:00 закрою комментарии и напишу победителю!» – написал Джикия в инстаграме.
К аукциону присоединился нападающий «Сочи» Александр Кокорин.
«100 тысяч, брат», – написал он.
Джикия сообщил, что все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова. У годовалого ребенка болезнь Канавана.