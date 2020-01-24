Кокорин предложил 100 тысяч рублей за футболку Джикии. Деньги пойдут на лечение ребенка

Капитан выставил свою игровую футболку на аукцион.

Начальную цену за элемент формы защитник установил в размере восьми тысяч рублей.

«Первый лот! Игровая футболка сезона-2019/20! Стартовая цена – 8000 (каждый шаг 1000 рублей).

Аукцион продлится до 22:00 сегодняшнего дня! В 22:00 закрою комментарии и напишу победителю!» – написал Джикия в инстаграме.

К аукциону присоединился нападающий «Сочи» .

«100 тысяч, брат», – написал он.

Джикия сообщил, что все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова. У годовалого ребенка болезнь Канавана.