«Барса» не может договориться с тер Стегеном о новом контракте. Его не устраивает зарплата

пока не может достичь договоренности с вратарем Марком-Андре тер Стегеном по условиям нового контракта.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на источник в «Барселоне», договориться с голкипером «будет сложно». И тер Стеген, и «Барса» хотят продлить соглашение. Теперь важно достичь договоренности об условиях соглашения в непростой момент для «Барселоны».

В начале марте «Барса» предложила игроку контракт до 2024-го года с зарплатой 6,5 млн евро за сезон плюс бонусы, но тер Стеген ответил отказом, поскольку футболисты, выходящие на поле реже него, в предыдущие годы получили более выгодное предложение о продлении контракта с «Барсой».

Тер Стеген хочет чувствовать, что его ценят, поскольку он стал ключевым игроком команды.

Отношения между сторонами остаются хорошими, и «Барса» изучает ситуацию, хотя у клуба не так много возможностей, чтобы предложить тер Стегену более высокую зарплату.

Однако стоит отметить, что ситуация остается спокойной. Срок действующего соглашения тер Стегена с «Барсой» истекает в 2022 году, а опция выкупа, прописанная в соглашении, составляет 180 млн евро.

Сообщается, что президент «Барселоны» сказал продлить контракт с тер Стегеном, несмотря ни на что.

В этом сезоне тер Стеген провел за «Барсу» 26 матчей в и пропустил 20 мячей.