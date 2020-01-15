Бартомеу считает продление контракта с Месси приоритетной задачей

намерена продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Президент клуба считает заключение нового договора с 32-летним форвардом своей приоритетной задачей.

Нынешнее соглашение аргентинца с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2021 года. Контракт предусматривает возможность для игрока уйти по завершении каждого сезона.

Бартомеу планировал обсудить условия сделки с отцом футболиста Хорхе Месси ранее в этом месяце и обо всем договориться уже в марте, однако ряд скандальных историй, в которые клуб оказался втянутым, отложили эти планы.

Сам Месси хотел бы подписать с «Барсой» контракт до 2022 года, сохранив в нем пункт, по которому он при желании мог бы уйти летом 2021-го.