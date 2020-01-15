Дзюба – фанатам «Зенита» о коронавирусе: «Нельзя поддаваться панике. Берегите себя»

Нападающий Артем Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

«Дорогие мои, всем привет. В это непростое время хотелось бы всем пожелать терпения, чтобы сейчас мы все стали едины. Непростая ситуация, но нельзя поддаваться панике.

Прежде всего, давайте соблюдать правила, они довольно простые. Как можно чаще мыть руки. Как можно меньше трогать свое лицо – это очень трудно, мы очень часто касаемся, чуть ли не сто раз в день, это проблема.

Стараемся избегать скоплений людей, особенно если видим признаки ОРВИ, и как можно больше сидеть дома, стараться никуда не выходить, потому что мы все вместе несем определенную ответственность за себя и за других.

Мы должны справиться с этой проблемой, всех призываю быть ответственными.

Надеюсь, что скоро все вернется на круги своя, футбол снова вернется на экраны и стадионы. Мы все вместе этого очень сильно ждем и надеемся, что это случится.

Всем здоровья, берегите себя, удачи», – сказал Дзюба.

Семак – фанатам «Зенита»: «Не выходите из дома без надобности, соблюдайте правила гигиены. Верю, что мы со всем справимся»