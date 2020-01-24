Мельгарехо о коронавирусе в России: «Президент сказал, что не нужно паниковать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Путин Лоренсо Мельгарехо коронавирус Футбол

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо высказался о ситуации с коронавирусом в России.

«Здесь футбол уже приостановлен. В Москве очень мало случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент [Владимир Путин] сказал, что не нужно паниковать.

Думаю, Россия закрыла границы с момента начала распространения вируса в Китае. Правительство распорядилось, чтобы людей, не соблюдающих требуемые меры, сажали в тюрьму на пять лет», – сказал Мельгарехо.

На данный момент в России зафиксировано 367 случаев заражения COVID-19. 16 человек выздоровели.

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