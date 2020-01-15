Игуаин вылетел в Аргентину в связи с болезнью матери, несмотря на карантин в «Юве»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин вылетел в Аргентину, несмотря на карантин в стане туринцев.
La Repubblica утверждает, что полиция остановила Игуаина в туринском аэропорту, когда он пытался сесть на частный самолет.
Нападающий предоставил отрицательный тест на коронавирус, ему было разрешено покинуть Италию.
По информации Tuttosport, в клубе было известно о планах игрока. Более того, «Ювентус» предоставил ему частный самолет.
Игуаин отправился в Аргентину в связи с болезнью матери, получив соответствующее разрешение от клуба.
La Gazzetta dello Sport сообщал, что вместе с Игуаином вылететь в Аргентину пытался Родриго Бентанкур, однако позже информация об уругвайце была удалена.
Напомним, что ранее в «Ювентусе» коронавирусом заразились защитник Даниэле Ругани и хавбек Блез Матюиди.
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