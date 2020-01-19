ЦСКА при помощи фото Гончаренко, который отмахнулся от Тедеско, призвал отказаться от рукопожатий

ЦСКА дал советы болельщикам, как вести себя в условиях пандемии коронавируса.
Московский клуб посоветовал держать руки подальше от лица, отказаться от рукопожатий, использовать личный транспорт и держаться на расстоянии метра от других людей.
В качестве иллюстрации для отказа от рукопожатий ЦСКА выставил фотографию главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, сделанную после матча 1/4 финала Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:3 д.в.), когда 42-летний белорус не захотел пожать руку тренеру красно-белых Доменико Тедеско.
Гончаренко увернулся от рукопожатия Тедеско. Но тренер «Спартака» не обиделся
Антивирус 🙅🏻♂: несколько простых советов, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой в это неспокойное время 😉👌🏼 pic.twitter.com/XK0X7eyCKN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 21, 2020