ЦСКА при помощи фото Гончаренко, который отмахнулся от Тедеско, призвал отказаться от рукопожатий

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ЦСКА дал советы болельщикам, как вести себя в условиях пандемии коронавируса.

Московский клуб посоветовал держать руки подальше от лица, отказаться от рукопожатий, использовать личный транспорт и держаться на расстоянии метра от других людей.

В качестве иллюстрации для отказа от рукопожатий ЦСКА выставил фотографию главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, сделанную после матча 1/4 финала Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:3 д.в.), когда 42-летний белорус не захотел пожать руку тренеру красно-белых Доменико Тедеско.

Гончаренко увернулся от рукопожатия Тедеско. Но тренер «Спартака» не обиделся

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