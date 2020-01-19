«Барса» могла купить Лаутаро за 7-10 млн евро два года назад. «Интер» предложил 25 млн и перехватил игрока

Нападающий Лаутаро Мартинес является приоритетной трансферной целью «Барселоны» на позицию центрфорварда.

Каталонский клуб впервые обратил внимание на Лаутаро в 2016 году на международном турнире в Алькудии, в котором ежегодно участвуют молодежные сборные до 20 лет.

Мартинес выступал на турнире в составе сборной Аргентины, с тех пор скауты сине-гранатовых стали следить за его развитием.

В марте 2018 года в «Барсе» впервые был поднят вопрос о приобретении нападающего, его уже тогда рассматривали как преемника .

Окружение аргентинца, который на тот момент выступал за из Авельянеды, сообщило клубу, что его можно приобрести примерно за 7-10 миллионов евро.

Однако в результате борьбу за Мартинеса выиграл «Интер», предложивший 25 миллионов. В июле 2018-го форвард заключил с «нерадзурри» 5-летний контракт.

Несмотря на это, сохраняла интерес к форварду. Он мог перейти в каталонскую команду в прошлом году, так как в «Интере» не являлся твердым игроком основы.

Однако по завершении сезона с руководством миланского клуба рассорился основной на тот момент центральный нападающий Мауро Икарди, который отправился в на правах аренды.

Это привело к тому, что «Интер» решил удержать Лаутаро, возможность продажи была исключена.

Ранее появилась информация, что трансфер Лаутаро остается для «Барселоны» приоритетным. Фиксированная сумма выкупа Лаутаро в первые 15 дней июля составляет 111 млн евро.