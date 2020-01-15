Василий Кикнадзе: «Совет директоров «Локо» рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина»

Генеральный директор Василий Кикнадзе рассказал об отношениях с главным тренером .

— Вы говорите, что согласование по новичкам есть, при этом часто ходит информация, что есть конфликт с Юрием Павловичем...

– Не читайте интернет, если хотите знать реальные новости из клуба. Сейчас такое количество фейков и чего угодно, что временами я смеюсь.

— То есть в открытые конфликты ситуация с Семиным не выходит?

— А что вы имеете в виду под открытыми конфликтами?

— Может, Юрий Павлович переходит на оскорбления или игрокам что-то говорит?

— Вы как-то превратно себе представляете Юрия Павловича. Прекращайте. Ну серьезно. Есть некоторые люди, не могу назвать их коллегами, моими или вашими, которые хотят усиленно раскачивать ситуацию — не знаю зачем. Но при этом Юрию Павловичу они точно не помогают. Отвечаю за это.

Знаю ситуацию изнутри. Имею в виду все слухи, которые появились за последнее время. Чтобы закрыть эту тему скажу следующее. Во-первых, по уставу, решение о том, кого назначать главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров.

Думаю, совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, когда станет понятно, что мы сделали в этом году, а что не сделали, куда мы вышли. И куда не вышли.

Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, конечно же, включая и Юрия Палыча.

— Вы же понимаете, какой поддержкой трибун пользуется Семин.

— Я — за клуб. Не за Юрия Палыча, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель. Чтобы он достойно представлял нашу страну в Европе. Хочу, чтобы была достойная финансовая база, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы мы, болельщики, наши партнеры.

— Вопрос, как болельщики примут нового тренера, если это не Семин...

— Еще раз: это прерогатива совета директоров. Я не уполномочен делать какие-то заявления от лица совета директоров. Мало того, могу твердо вам сказать, что не было ни одного совдира, на котором обсуждалась бы кандидатура того, кто возглавит первую команду после 31 мая. Это дата окончания контракта Семина, – сказал Кикнадзе.

После 20 туров красно-зеленые занимают в таблице Тинькофф РПЛ 5-е место.