«Локомотив» может возглавить экс-тренер «Партизана» Николич («Чемпионат»)

Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич может возглавить .

По информации «Чемпионата», московский клуб может пригласить 40-летнего специалиста в случае ухода .

Соглашение «Локомотива» с 72-летним Семиным рассчитано до конца нынешнего сезона.

Гендиректор клуба Василий Кикнадзе ранее заявил, что «совет директоров «Локо» рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина».

Николич, помимо «Партизана», также тренировал «Рад», «Войводину», «Олимпию» из Любляны и «Фехервар».

В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Сербии, а в сезоне-2017/18 он привел «Фехервар» к победе в чемпионате Венгрии.