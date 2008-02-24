GdS опубликовала слова Это’О о Роналду: «Лучший игрок всех времен». Камерунец написал в твиттере, что лучший – Месси, цитату удалили

Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О дал интервью Sky Sport, в котором приведены слова о том, что он считает форварда «Ювентуса» лучшим игроком всех времен.

Затем La Gazzetta dello Sport процитировала это интервью.

«У них («Ювентуса» – прим. Sports.ru) есть Криштиану Роналду, лучший игрок всех времен, и Дибала, еще один феномен, но я бы хотел увидеть Сарри из «Эмполи», – было сказано в первоначальном тексте.

Слова Это’О вызвали большой резонанс, поэтому камерунец прояснил ситуацию в твиттере.

«Один из них. Лучший – это МЕССИ», – написал Это’О.

После этого La Gazzetta dello Sport изменила цитату, а Sky Sport – нет.

Сейчас в материале La Gazzetta dello Sport написано: «У них есть Криштиану Роналду и Дибала, еще один феномен».

Фото: скриншот интервью Это’О Sky Sport

Фото: первоначальный текст интервью Это’О на La Gazzetta dello Sport

Фото: интервью Это’О на La Gazzetta dello Sport сейчас

Это′О о Месси: «Это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов»