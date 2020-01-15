Федун о профсоюзе игроков: «В России он никому не нужен. Его роль исполняют агенты, наживающиеся на футболистах»

Владелец Леонид Федун высказался о профсоюзе футболистов, рассуждая о финансовых проблемах в футболе из-за коронавируса.

«В России никому он не нужен. Неинтересно.

Поскольку у нас роль профсоюза исполняют агенты, которые наживаются на футболистах», – заявил Федун.

Владелец «Спартака» привел в пример Италию, где профсоюз на время приостановки матчей Серии А может в ближайшее время договориться о снижении зарплат на время паузы в два раза.

В России с 2005 года функционирует Профсоюз футболистов и тренеров, возглавляемый Александром Зотовым.

Федун предложил отменить или приостановить ФФП из-за коронавируса: «Сейчас ни один клуб его не выполнит»