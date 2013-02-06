Газзаев о назначении в Госдуме: «Продолжим работу по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России»

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал свое назначение председателем комитета по делам национальностей.

Ранее заслуженный тренер РФ занимал пост зампреда комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Я благодарен руководству Госдумы, фракции и всем коллегам за оказанное доверие и в полной мере осознаю всю ответственность за возложенные на меня обязанности. Мы обязательно продолжим ту законодательную работу по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России.

В современных условиях внешней и внутренней политики вопрос национальной политики входит в число приоритетных для нашей страны. Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств в мире — на ее территории проживают представители 193 национальностей!

Большинство народов России проживали на территории современного российского государства на протяжении веков и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры.

Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа Российской Федерации», – сказал Газзаев.