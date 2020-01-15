Минспорта РФ: «Считаем верным решение о приостановке РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ. Сейчас важно иметь единую позицию»

Министерство спорта РФ выступило с заявлением после приостановки ведущих российских чемпионатов из-за коронавируса.

«Министерство спорта Российской Федерации считает правильным решение ведущих спортивных лиг – РПЛ, Единой Лиги ВТБ, КХЛ, – а также приостановить свои турниры до 10 апреля.

В непростой ситуации с пандемией COVID-19 очень важно иметь единую консолидированную позицию. Наша общая цель – принять достаточные меры для предупреждения распространения коронавируса, обеспечить здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста», – сказано в заявлении.

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля