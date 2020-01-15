Семак – фанатам «Зенита»: «Не выходите из дома без надобности, соблюдайте правила гигиены. Верю, что мы со всем справимся»

Главный тренер Сергей Семак обратился к болельщикам команды в связи с пандемией коронавируса.

«Дорогие болельщики! Наш клуб очень переживает за здоровье наших игроков, так же как и за здоровье наших болельщиков.

Мы соблюдаем все рекомендации, которые нужны в этом случае, и просим вас также соблюдать их.

Не выходите из дома без надобности, соблюдайте правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем, будем ждать возвращения большого футбола!» – заявил Семак.

Ранее стало известно, что «Зенит» приостановил тренировки до 22 марта, а сегодня все игроки и тренеры команды сдадут тест на коронавирус.

На данный момент в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. 9 из заболевших выздоровели.