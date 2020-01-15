Орлов про РПЛ: «Надо было играть без зрителей. Почему мы в блокаду сыграли духоподъемный матч?»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о приостановке РПЛ из-за коронавируса.

«На мой взгляд, надо было играть без зрителей. Потому что теряется связь футбола с болельщиками. Я считаю, что раз телевидение показывает, то люди будут смотреть футбол, ну что тут сделать?

Да, это скажется на качестве игры, но сколько приходят на наши стадионы? 20-30 тысяч болельщиков, а так смотрят до 20 миллионов людей.

Зато остается жизнь, это ведь социальная история. Не будут показывать спорт по телевидению, а что смотреть по ТВ? Это очень сильный психологический удар.

Почему мы в блокаду матч сыграли и он был духоподъемным? Потому что сейчас важно, чтобы в обществе не было депрессии. Надо же думать о таких социальных вещах, как психология, философия.

Пессимизм – это суицид. Если, не дай бог, это все будет развиваться, то, наоборот, надо поднимать дух. А телевидение, показывая спорт, как раз могло бы это делать.

Нельзя сразу все обрубить, должно быть для людей что-то духоподъемное, потому что это паника, а для людей, которые подвержены паническим настроениям, это вызывает угнетение, вот о чем надо думать. Государству надо это все учитывать, я не вижу, какая дискуссия была в РФС, почему они именно так решают вопросы?

Кто они такие? Они временно пришедшие люди в общественную организацию, каков их авторитет и их знание в области психологии, менталитета и истории? Какое знание у этих людей во всем в этом, когда они принимает подобные решения?

Советовались бы хотя бы с академиками, учеными, что вот, мы провели консультацию и дискуссию с разными специалистами в разных областях с представителями академии наук. Зачем тогда нам вообще наука?

Говорят, что блокада – это другое. Ничего подобного, это было духоподъемной историей. Человек сейчас не знает, где и как заработать деньги, он не знает, покупать или не покупать гречку. Люди должны понимать, в какую сторону идти. Должен быть хоть какой-то оптимизм, надо хоть что-то, что будет держать народ.

Нет особой стабильности, вокруг все плохо, и футбол закрыт теперь. Ну пусть играют футболисты без зрителей, пусть жертвуют тем, что болельщики не придут. На московский «Спартак» приходит 15-20 тысяч болельщиков.

Нельзя отдавать ценность на откуп каким-то властителям, которые дилетанты, ну нельзя этого делать. Это принципиальная позиция цивилизованного государства, существует наука, которая столько все изучала», — сказал Орлов.

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля