Все игроки и тренеры «Зенита» завтра сдадут тест на коронавирус

Генеральный директор Александр Медведев заявил, что все игроки и тренеры клуба сдадут тест на коронавирус.

«Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля.

Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности.

Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей.

Если мы будем действовать координированно и соблюдать дисциплину, то все будет хорошо.

Неважно, из какой команды или клуба игрок. Если попадет на карантин, он должен его соблюдать», — сказал Медведев.

Сегодня сообщалось, что «Зенит» прервал тренировки до 22 марта в связи с приостановкой чемпионата России.

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля