«Барса» верит, что «Бавария» выкупит Коутиньо. Но если игрок вернется, его могут включить в другой трансфер

Стали известны планы «Барселоны» на полузащитника , который выступает за «Баварию» на правах аренды.

«Барса» верит, что мюнхенский клуб выкупит 27-летнего бразильца, у немцев есть такая опция – за 120 миллионов евро.

Однако решение о выкупе еще не принято, так что каталонцы изучают разные варианты.

Как отмечает Diario Sport, в случае ухода из «Баварии» Коутиньо могли бы заинтересоваться «Ливерпуль» и «ПСЖ».

при этом планирует включить его в какой-то крупный трансфер, например, в сделку по Неймару.

Коутиньо в 21 матче Бундеслиги забил 8 голов и отдал 6 передач.