«Барса» верит, что «Бавария» выкупит Коутиньо. Но если игрок вернется, его могут включить в другой трансфер

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Футбол

Стали известны планы «Барселоны» на полузащитника Филиппе Коутиньо, который выступает за «Баварию» на правах аренды.

«Барса» верит, что мюнхенский клуб выкупит 27-летнего бразильца, у немцев есть такая опция – за 120 миллионов евро.

Однако решение о выкупе еще не принято, так что каталонцы изучают разные варианты.

Как отмечает Diario Sport, в случае ухода из «Баварии» Коутиньо могли бы заинтересоваться «Ливерпуль» и «ПСЖ».

«Барселона» при этом планирует включить его в какой-то крупный трансфер, например, в сделку по Неймару.

Коутиньо в 21 матче Бундеслиги забил 8 голов и отдал 6 передач.

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