Сергей Овчинников: «Хотелось бы, чтобы все карточки и стандарты трактовались в одном ключе. Нам трудно понять»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мыслями о поражении от (2:3) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

– Два удаления у вашей команды, проиграли 2:3. У вас есть понимание, почему так произошло? Откуда пришли эти удаления?

– Были игровые эпизоды, которые привели к пенальти в наши ворота и красным карточкам. Тут, опять же, на усмотрение судьи. В некоторых турах трактуется одна позиция, сегодня – другая.

Судья принял решение, мы обязаны его уважать, безусловно. Но хотелось бы, чтобы все желтые или назначения тех или иных стандартных положений, будто то пенальти, угловые или штрафные, трактовались в одном ключе. Нам трудно понять, но сложилось так, как сложилось, – сказал Овчинников в эфире «Матч Премьер».

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