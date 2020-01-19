Аршавин о вратаре сборной на Евро-2020: «Нужно выбрать из Гильерме, Лунева, Сафонова и Максименко»

Бывший хавбек Андрей Аршавин поделился мнением о выступлениях голкипера Александра Максименко.

- Совсем недавно у него были неудачные, провальные матчи, когда мяч в руках не держался. Откуда эта уверенность сейчас? Это результат правильного тренировочного процесса?

– На мой взгляд, он с первого матча был уверен, как начал играть за «Спартак». Если у него и были ошибки, то их было немного. Может, иногда были в сложных и важных матчах.

Для меня он с первой игры хорош. Когда летом «Спартак» интересовался , для меня это было удивительно и странно.

Сейчас есть четыре вратаря, из которых [Черчесову] нужно выбрать, если Евро не перенесут: Гильерме, Лунев, Сафонов и Максименко, – отметил Аршавин в эфире программы «После футбола» с Георгием Черданцевым на «Матч ТВ»..

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