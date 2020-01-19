Гончаренко о 0:0 с «Уфой»: «Главное, что ЦСКА в защите сыграл просто великолепно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

– Нам не хватило только одного – забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали.

«Уфа» очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет.

Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

- Можно ли назвать футбол «Уфы» антифутболом?

– Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата.

Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника, – сказал Гончаренко в эфире канала РПЛ на Youtube.

ЦСКА не выигрывает в РПЛ 5 матчей подряд и идет 5-м