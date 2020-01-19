Сергей Семак: «Жаль, что Дзюба не забил третий. Хочется, чтобы в таких матчах форварды набирали очки»

Главный тренер Сергей Семак поделился впечатлениями после победы над (7:1).

«Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Хотелось победить, в атаке, в принципе, смотрелись хорошо, забили быстрый мяч, игра открылась, и у нас было много возможностей.

Хотя, конечно, моментами присутствовала расслабленность в обороне, позволяли сопернику создавать моменты и, к сожалению, пропустили. Хотелось сыграть на ноль, хотя во втором тайме играли в обороне поприличнее, чем в первом.

В целом, конечно, заслуженная победа, рад, что много получилось забить. Жаль, что не забил третий. В таких матчах хочется, чтобы наши нападающие чувствовали вкус победы и голов, набирали очки в гонке бомбардиров.

«Урал» – команда, которая, как раньше говорили, и сама играет, и другим дает играть. Футбол открытый, моменты и там, и там. Для болельщиков достаточно открытая игра с большим количеством моментов.

И, конечно, нам помогло то, что забили два быстрых мяча, дальше мастерство наших футболистов играло большую роль, когда они оставались без страховки против игроков соперника.

Играть при комфортном счете гораздо приятнее. Отсюда и большое количество забитых мячей», – сказал Семак.

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