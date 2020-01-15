Венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус. Это не так

Нападающий Пауло Дибала не заразился коронавирусом, несмотря на утверждение El Nacional.

Венесуэльское издание сообщило, что 26-летний аргентинец якобы находится на картине, как и защитник туринцев , который первым в Серии А сдал положительный тест на коронавирус. Также тесты на вирус якобы проходит другой аргентинский форвард «Ювентуса» .

Однако журналист Goal Ромео Агрести, освещающий туринский клуб, опроверг эту информацию, написав в твиттере: «Фейковые новости».

«В свете слухов о том, что у Дибалы коронавирус, я только что связался с ним. Это ложная информация.

Пауло в отличном состоянии. В понедельник «Ювентус» проверит всех игроков», – написал корреспондент ESPN Андрес Агулла.

Ранее Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса в Италии, где заразились 15 113 человек, а погибли 1 016.

Матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов с «Лионом» был перенесен, а 121 сотрудник клуба, включая игроков и тренеров, находится в изоляции после заражения Ругани коронавирусом.

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