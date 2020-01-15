Диего Коста в шутку покашлял в сторону журналистов после матча с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Коста коронавирус Футбол

Форвард «Атлетико» Диего Коста пошутил над журналистами после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:2, дополнительное время).

Испанец с улыбкой покашлял в сторону корреспондентов в микст-зоне, изобразив симптомы коронавируса.

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья