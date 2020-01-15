Диего Коста в шутку покашлял в сторону журналистов после матча с «Ливерпулем»

Форвард «Атлетико» Диего Коста пошутил над журналистами после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (3:2, дополнительное время).

Испанец с улыбкой покашлял в сторону корреспондентов в микст-зоне, изобразив симптомы коронавируса.

❌ Lamentable. La broma de Diego Costa en plena crisis por el coronavirus. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/nvB2OJEJX9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет