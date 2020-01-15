Кокорин обошел Промеса, Бухарова и Бесчастных по голам в ЧР. До «Клуба 100» – один мяч

Нападающий Александр Кокорин оформил дубль за «Сочи» в перенесенном матче 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Оренбургом» (5:1).

28-летний форвард довел общее число голов на высшем уровне до 99. Ему осталось забить один мяч, чтобы попасть в «Клуб 100», объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.

Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды из , 61 раз отличился в чемпионате России, 20 – в еврокубках, 6 – в национальных кубках, еще 12 – в играх за сборную России.

В списке лучших бомбардиров высшего дивизиона России футболист догнал Александра Бухарова, а также обошел Владимира Бесчастных, Игоря Лебеденко (по 60 голов), и Бахву Тедеева (оба – по 59).

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