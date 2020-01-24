Погба хочет остаться в «МЮ». Его зарплата может вырасти до 400 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник Поль Погба хочет остаться в команде.

Как сообщает Daily Mail, Погба видит долгосрочную перспективу для себя в «Юнайтед», будет счастлив остаться в клубе и готов продлить контракт с «МЮ».

Отмечается, что окончательное решение Погба будет зависеть от того, как «Юнайтед» закончит сезон и сможет ли клуб попасть в Лигу чемпионов.

Однако хавбек намерен показать, чего он стоит, и уверен, что способен быть лидером «Юнайтед», даже несмотря на то, что на протяжении этого сезона серьезно страдает от травм.

Погба был впечатлен тем, какое влияние оказал на игру «Юнайтед» переход хавбека . Француз убежден, что сумеет наладить с португальцем отличное взаимопонимание в центре поля.

Сейчас Погба зарабатывает в «МЮ» около 300 тысяч фунтов в неделю, но по новому соглашению он будет получать около 400 тысяч фунтов.

Хавбек работал с командой на этой неделе и может принять участие в матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСК. Если этого не произойдет, то Погба надеется сыграть против «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.

В этом сезоне Погба провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевых передачи. Его полную статистику можно найти по ссылке.