Погба хочет остаться в «МЮ». Его зарплата может вырасти до 400 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет остаться в команде.
Как сообщает Daily Mail, Погба видит долгосрочную перспективу для себя в «Юнайтед», будет счастлив остаться в клубе и готов продлить контракт с «МЮ».
Отмечается, что окончательное решение Погба будет зависеть от того, как «Юнайтед» закончит сезон и сможет ли клуб попасть в Лигу чемпионов.
Однако хавбек намерен показать, чего он стоит, и уверен, что способен быть лидером «Юнайтед», даже несмотря на то, что на протяжении этого сезона серьезно страдает от травм.
Погба был впечатлен тем, какое влияние оказал на игру «Юнайтед» переход хавбека Бруну Фернандеша. Француз убежден, что сумеет наладить с португальцем отличное взаимопонимание в центре поля.
Сейчас Погба зарабатывает в «МЮ» около 300 тысяч фунтов в неделю, но по новому соглашению он будет получать около 400 тысяч фунтов.
Хавбек работал с командой на этой неделе и может принять участие в матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСК. Если этого не произойдет, то Погба надеется сыграть против «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.
В этом сезоне Погба провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевых передачи. Его полную статистику можно найти по ссылке.