Сергей Семак: «Фланговая игра, навесы – когда команда обороняется глубоко, других вариантов нет»

Главный тренер Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Тинькофф РПЛ с «Уралом».

– Допускаете ли вы, что тренерский штаб , ориентируясь на матч с «Уфой», изберет такую же тактику – встанет всей командой в оборону? Как ключи подбирать, чтобы взломать ее и реализовать свои моменты?

– Нужно реализовывать моменты, вы правы. Моменты есть. Даже по встрече с «Уфой», если кто интересуется InStat, то наша команда в этом туре создала больше всего голевых моментов, порядка 12. Пускай они неявные, но мы по количеству созданных моментов – лидеры этого тура. Но, к большому сожалению, реализация нас подвела.

Вчерашний матч «Ливерпуля» и «Атлетико» – еще одно подтверждение, что не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары – других вариантов нет, чтобы вскрывать.

«Урал» всегда играет в другой футбол, это команда, которая любит контролировать мяч, у которой есть опасные исполнители в быстрых атаках; смотрится неплохо в позиционном нападении. Команда другого плана абсолютно.

– Показалось, что Малком с «Уфой» играл достаточно предсказуемо. Ждете ли вы большего разнообразия от него и планируете ли искать ему другую позицию в атакующей линии?

– Абсолютно каждый футболист играет предсказуемо, потому что можно предсказать его манеру по качествам. Что касается , то он был одним из лучших, от него шло много остроты, создавал моменты, раздавал хорошие передачи. Его игрой, особенно во втором тайме, я доволен.

Что касается общекомандных действий, то здесь нам нужно дорабатывать взаимодействие, делать так, чтобы команда лучше понимала Малкома, потому что он сыграл всего несколько матчей – это не так много.

– Как себя чувствуют Дриусси и Азмун? Какова ситуация с травмированными?

– За исключением Олега Шатова и Эмануэля Мамманы, других травмированных нет. Конечно, надеюсь, становится лучше состояние и Дриусси, и Азмуна. Хотя после длительной паузы за неделю набрать лучшие кондиции сложно.

Оба готовы играть. Насколько? Посмотрим, у нас есть еще два дня, – сказал Семак.

«Зенит» сыграет с «Уралом» в субботу, 14 марта.