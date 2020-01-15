Сергей Семак: «Фланговая игра, навесы – когда команда обороняется глубоко, других вариантов нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Тинькофф РПЛ с «Уралом».
– Допускаете ли вы, что тренерский штаб «Урала», ориентируясь на матч с «Уфой», изберет такую же тактику – встанет всей командой в оборону? Как ключи подбирать, чтобы взломать ее и реализовать свои моменты?
– Нужно реализовывать моменты, вы правы. Моменты есть. Даже по встрече с «Уфой», если кто интересуется InStat, то наша команда в этом туре создала больше всего голевых моментов, порядка 12. Пускай они неявные, но мы по количеству созданных моментов – лидеры этого тура. Но, к большому сожалению, реализация нас подвела.
Вчерашний матч «Ливерпуля» и «Атлетико» – еще одно подтверждение, что не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары – других вариантов нет, чтобы вскрывать.
«Урал» всегда играет в другой футбол, это команда, которая любит контролировать мяч, у которой есть опасные исполнители в быстрых атаках; смотрится неплохо в позиционном нападении. Команда другого плана абсолютно.
– Показалось, что Малком с «Уфой» играл достаточно предсказуемо. Ждете ли вы большего разнообразия от него и планируете ли искать ему другую позицию в атакующей линии?
– Абсолютно каждый футболист играет предсказуемо, потому что можно предсказать его манеру по качествам. Что касается Малкома, то он был одним из лучших, от него шло много остроты, создавал моменты, раздавал хорошие передачи. Его игрой, особенно во втором тайме, я доволен.
Что касается общекомандных действий, то здесь нам нужно дорабатывать взаимодействие, делать так, чтобы команда лучше понимала Малкома, потому что он сыграл всего несколько матчей – это не так много.
– Как себя чувствуют Дриусси и Азмун? Какова ситуация с травмированными?
– За исключением Олега Шатова и Эмануэля Мамманы, других травмированных нет. Конечно, надеюсь, становится лучше состояние и Дриусси, и Азмуна. Хотя после длительной паузы за неделю набрать лучшие кондиции сложно.
Оба готовы играть. Насколько? Посмотрим, у нас есть еще два дня, – сказал Семак.
«Зенит» сыграет с «Уралом» в субботу, 14 марта.