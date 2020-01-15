Семак о коронавирусе: «Здравый смысл не должен страдать. Подчинимся законам, которые примут»

Главный тренер Сергей Семак высказался о ситуации с распространением коронавируса.

«Это форс-мажор. Футбол является частью большого мира. Страны, которые принимают меры, страдают меньше. Мы должны делать все возможное, но не должен страдать здравый смысл.

Есть решения, которые касаются Москвы и Татарстана. По Петербургу решений нет. Но мы будем подчиняться законам, которые примут. Но понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный», – сказал Семак.

Ранее в Москве и Свердловской области запретили проводить мероприятия, на которых присутствуют более 5 тысяч человек.

Коронавирус рушит сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии и, возможно, России будут играть без зрителей