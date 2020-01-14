Федотов о кокоринозависимости в «Сочи»: «Вас же не удивляет мессизависимость «Барсы» и роналдузависимость «Юве»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения от «Арсенала» (1:2) в Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о форварде .

— Как вам игра Кокорина? Насколько он оправдывает ваши ожидания?

— Он забил гол. Правда, не реализовал несколько моментов, так что тут двоякое впечатление. Тут надо отдать должное вратарю, Левашов сыграл здорово в эпизоде с Кокориным. Саша, наверное, уже увидел на табло свою фамилию. Но такое бывает.

Кокорин старался. Не только забил, но и подыгрывал. Игра в его исполнении была достаточно зрелой. Жаль, не реализовал моменты, что у него были.

— Не боитесь кокоринозависимости в «Сочи»?

— То, что он будет забивать? Мы этого не боимся. Игра показала, что со своей ролью он справляется. Вас же не удивляет, что у «Барселоны» мессизависимость, у «Ювентуса» – роналдузависимость. Кокорин хорошо играет на команду, – сказал Федотов.

Новая жизнь Кокорина в Сочи: играет сам по себе, радуется теплу и мечтает, чтобы дома все были здоровы