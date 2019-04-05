Рене Фазель: «Говорить об отмене ЧМ-2020 слишком рано. ИИХФ мониторит ситуацию»

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно возможной отмены ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.

Ранее вице-президент организации Калерво Куммола сообщил, что турнир не будет перенесен в Россию, подтвердив, что чемпионат будет отменен, если не получится провести его в Швейцарии.

«Мы мониторим ситуацию. Пока слишком рано говорить об отмене. Я очень надеюсь, что чемпионат состоится.

Самое позднее, когда решение будет принято, середина апреля», – сказал Фазель.

«Не можем поехать в Россию». ИИХФ отменит ЧМ-2020, если не получится провести его в Швейцарии