Акинфеев отбил пенальти в исполнении Еременко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев спас команду от гола в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (0:0, первый тайм).
На 21-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении Романа Еременко. Футболиста «Ростова» на добивании опередил Игорь Дивеев, который вынес мяч в сторону.
Арбитр Владислав Безбородов указал на 11-метровую отметку после фола Ильзата Ахметова на Эльдоре Шомуродове в штрафной. Ахметов также был удален с поля, получив прямую красную карточку.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА.