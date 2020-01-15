Акинфеев отбил пенальти в исполнении Еременко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев спас команду от гола в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с (0:0, первый тайм).

На 21-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении Романа Еременко. Футболиста «Ростова» на добивании опередил Игорь Дивеев, который вынес мяч в сторону.

Арбитр Владислав Безбородов указал на 11-метровую отметку после фола на Эльдоре Шомуродове в штрафной. Ахметов также был удален с поля, получив прямую красную карточку.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА.